Gersthofen bewegt sich: Stadtsportfest am 08. Juli 2017

Trend- und Funsportarten wie Bubble Soccer, Slack Line, Drums alive oder auch der „A****bombenwettbewerb“ sind für Jedermann bzw. -frau geeignet um mitzumachen und Spaß zu haben. Alleine oder in der Gruppe – das Motto lautet: Dabei sein ist alles! Auch die „Fit-for-Fun-Disziplinen“ finden immer mehr begeisterte Anhänger - ob beim Familienfest der Gerfriedswelle am 08. Juli oder am Samstagnachmittag während der kulturina. Folgende Termine können sich Sportbegeisterte bereits jetzt vormerken:• Samstag, 05.08.2017 von 14.30 - 16.30 Uhr (Kulturinagelände): Eisstockschießen, Badminton, Schützen, Turmlauf und Billard-Soccer• Samstag, 08.07.2017 (Gerfriedswelle und TSV-Gelände)von 09.00 - 12.00 Uhr: Beach-Volleyball und Schwimmwettbewerbvon 12.00 - 15.00 Uhr: Basketball, Tischtennis, Fußballparcours, Fitnessparcours, Badminton, Bubble Soccer, Boccia, Handball, Leichtathletik, Slack Line, Drums alive, Zumba, Wassergymnastik, Arschbombenwettbewerb, Hindernisparcours im Wasser und RutschenwettbewerbMit Schwimmen, Sport und Spaß hält der Familientag am 08. Juli mit den unterschiedlichsten Spielstationen eine gelungene Mischung für jeden Menge Abwechslung bereit. Nach „getaner Arbeit“ können Besucher und Aktive den Tag ab 16.00 Uhr im Biergarten der Stadiongaststätte bei einer deftigen Brotzeit mit Live-Musik und Feuerwerk ausklingen lassen.Beim Stadtsportfest steht die Freude an gemeinsamer Bewegung im Vordergrund und lädt auch behinderte Mitbürger ein dabei zu sein. Nähere Informationen erhalten Interessierte direkt im Rathaus bei Dagmar Walter, Tel. 0821/2491-112 oder dwalter@gersthofen.de