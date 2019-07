Flohmarkt TSV Gersthofen e.V.

Gersthofen : Gersthofen, TSV-Turnhalle, Sportallee |

Wer: Verkaufen dürfen alle TSVler, und auch Nichtmitglieder egal ob Groß oder Klein

Zum Einkaufen ist jedermann recht herzlich eingeladen



Was: Von Privat an Privat wird angeboten

• Kinderbekleidung

• Textilien aller Art

• Sämtliche Kleinartikel



Wann: Sonntag, den 22.09.2019 von 14 - 18 Uhr Einlass für Verkäufer ab 12.30 Uhr



Wo: TSV Turnhalle Sportallee 12, 86368 Gersthofen



Wie: Tische werden gestellt / Plätze nur gegen Reservierung

Reservierungen bei Heike Groß, Tel. 0821 / 2190096 oder in Heike‘s Turnstunden



Kosten: Doppeltisch € 10, bei Kuchenspende nur noch € 7,00 / Einzeltisch € 5

Die Einnahmen hieraus kommen dem TSV Gersthofen zugute !



Verpflegung: Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt !