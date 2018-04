Fit für die Motorradsaison

Neben der klassischen Herz-Lungenwiederbelebung konnte wieder mit dem Frühdefibrillator geübt werden. Bei der Helmabnahme und der stabilen Seitenlage durfte man vom Helfer auch zum Opfer wechseln und aus dieser Perspektive die Erste Hilfe erleben. Bei den Verbänden konnte der klassische Verband und der Druckverband geübt werden. Als Universal-Verband wurde hier das Verbandpäckchen empfohlen, auch Motorradfahrer die bekanntlich wenig Platz haben, können davon leicht ein Paar mitführen. Auf dem Außengelände wurde das korrekte Bergen aus einem Fahrzeug geübt. Die vielen Praxisübungen nehmen den Teilnehmern die Scheu vor der Ersten Hilfe. Da man schnell vergisst was man bei der Ersten Hilfe gelernt hat und es auch immer wieder Neuerungen gibt ist bei einigen Bikern der Termin schon zu einem Pflichtprogramm geworden und manche kommen jedes Jahr, jedoch sind auch neue Gesichter gerne gesehen. Eine Auffrischung kann nie Schaden. Bereitschaftsleiterin Andrea Amador betonte in ihrem Schlusswort: Man kann keine falsche Hilfe leisten, Falsch ist nur, nichts zu tun.Der Erste Hilfe Kurs für Motorradfahrer findet jedes Jahr am Anfang der Motorradsaison statt um in einem Ernstfall die Biker gut durch die Saison zu bringen. Neben dem klassischen Erste-Hilfe-Kurs, bietet die Bereitschaft auch Erste Hilfe Kurse am Kind an.