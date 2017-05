Fit für die Motorradsaison

3 Stunden lang konnten in Kleingruppen alle wichtigen Erste Hilfe Maßnahmen geübt werden. Im Fokus des Kurses standen typische Maßnahmen und Verletzungsmuster, wie sie bei Motorrad- und anderen Verkehrsunfällen auftreten können. Das Spektrum reichte vom richtigen Verhalten an der Unfallstelle (Absichern und Notruf) über das Anlegen von Verbänden bis zum Reanimationstraining. Des weiteren wurde geübt wie man verletzte Personen aus einem PKW befreit. Bei jeder Übung wurde immer wieder betont, dass die eigene Sicherheit immer vorgeht und es schlimmer ist nicht zu helfen, anstatt einen Fehler zu begehen. Am Ende wurde der richtige Einsatz eines AED (Automatischer-Externer-Defibrillator) gezeigt.Als Übungsleiter und Ansprechpartner waren der Bereitschaftsarzt Dr. Wald, einige Rettungssanitäter und Ausbilder der Bereitschaft Gersthofen vor Ort. Neben dem jährlichen Erste- Hilfe Kurs für Motorradfahrer bietet die Bereitschaft Gersthofen regelmäßig klassische Erste-Hilfe Kurse an. Mehr Infos zu den Kursen und die nächsten Termine finden Sie auf der Website der Bereitschaft Gersthofen.