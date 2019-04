Gersthofen : Vereinsgelände der NaturFreunde Gersthofen |

nach über zwei Jahren planen und bauen ist es nun soweit – wir eröffnen am 11. Mai 2019 um 13.00 Uhr unser neues Vereinsgelände in der Westendstr. 20 in Gersthofen. Hierzu laden wir alle Gersthofer Bürgerinnen und Bürger herzlichst ein.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.