"Erfolgreich durch mentale Stärke"

Die letzte Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe "Augsburger Allgemeine WISSEN" bestreitet Mentalcoach und Management-Trainer Thomas Baschab kommt mit seinem Vortrag "Erolgreich durch mentale Stärke – Mit der richtigen Einstellung eigene Grenzen überwinden".



Energiegeladen in fünf Sekunden, Entspannen im Handumdrehen, Höchstleistung wie auf Knopfdruck – mentales Training gibt Ihnen die Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die Sie bisher für unmöglich gehalten haben. Mentalcoach Thomas Baschab bringt mit seiner Mischung aus Tiefgang und Humor Menschen auf Erfolgskurs.

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie Ihr Unterbewusstsein als Zugang zu Ihren tatsächlichen Potenzialen nutzen und so Ihre persönlichen Grenzen überwinden können. Der Referent zeigt bewährte Techniken und Methoden, mit denen jeder einfach und schnell Einfluss auf die eigene Leistungsfähigkeit nehmen kann – erzielen Sie mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse! (Text: Andreas Zündt, AZ)





