Die Rot-Kreuz-Kids aus Gersthofen haben es gewagt!

Voller Aufregung standen die Helfer schon vor 16.00 Uhr bereit für die Kinder und waren sehr erfreut, dass einige kamen. Manche Gesichter waren schon aus dem Ferienprogramm bekannt, einige haben sich ganz neu zum Roten Kreuz gewagt.Nach einer kleinen Kennenlernrunde wurde gesammelt, was alles zum Roten Kreuz gehört und was die Kinder vielleicht einmal kennen lernen möchten. Anschließend hat unser Maskottchen Henry eine Geschichte erzählt und wir haben gelernt, wie man eine Beule am besten versorgt und wie auch Kinder dabei anderen helfen können. Zum Abschluss gab es nach einem Bewegungsspiel noch eine kleine Fühl-Runde, es musste kaltes Eis, eine warme Wärmflasche und noch einiges mehr blind erraten werden. Dafür gab es natürlich eine wohlverdiente Belohnung ;-)Wir hoffen, dass es den Kindern viel Spaß gemacht hat, ihr seid schon jetzt eine tolle Bereitschaftsjugend!Falls jemand Interesse hat dazu zu kommen, schaut einfach vorbei!Wir treffen uns jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr im Rot Kreuz Haus (Daimlerstr. 1 in Gersthofen).