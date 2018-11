Die Kinder aus der Kita St. Elisabeth besuchten den Augsburger Zoo

Unser erster gemeinsamer Ausflug hat schon eine feste Tradition bei uns im Haus und ist für die Kinder etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal fahren einige Kinder, ohne ihre Eltern, zu einem Ausflug. Das ist gerade am Anfang eine richtige Bewährungsprobe für die Kinder und ihre Eltern. Die Kinder sind stolz und gewinnen an Selbstvertrauen, so ein Abenteuer, auch ohne Mama und Papa, zu meistern.Nach einer aufregenden und viel zu kurzen Busfahrt kamen die Kinder endlich am Zoo an. Die Gruppen teilten sich auf und gingen in unterschiedlichen Richtungen los, um den Augsburger Zoo zu erkunden. Unser Kindergarten lebt die Partizipation, das heißt: unsere Kinder haben ein Mitspracherecht und wurden im Vorfeld in einer Kinderkonferenz befragt, welche Tiere sie im Zoo gerne sehen und entdecken möchten.So eine Erkundungstour macht ganz schön hungrig und so machten wir nach einiger Zeit eine kurze Brotzeitpause, um danach wieder gestärkt den Rest des Zoos zu entdecken. Wir hatten sogar Glück und konnten zusehen, wie die Erdmännchen gefüttert wurden. Das war eine lustige und spannende Beobachtung, wie die kleinen Erdmännchen den Käfern hinterherjagten.Leider war der Ausflug viel zu schnell vorbei und wir fuhren mit dem Bus zurück zur Kita. Während der Busfahrt merkten einige Kinder erst, wie anstrengend der Ausflug war: Manche schliefen erschöpft im Bus ein. Es war ein sehr schöner Ausflug und wir freuen uns schon darauf, nächstes Jahr wieder auf Entdeckungsreise in den Augsburger Zoo zu gehen.