Die Gersthofer Party-Freunde feiern den Fasching 2022 mit Narrenbaum und Friedenstaube

Am Faschingssamstag waren sie bei der Außenwette der Online-Veranstaltung von Under Oiner Kapp dabei: Auf dem Gersthofer Rathausplatz sollten spontan mindestens fünf Narrenbäume neben dem der Lechana aufgestellt werden. Ein Heimspiel für die GPF! Da für die vereinsinterne Veranstaltung am Faschingssonntag sowieso schon ein Narrenbaum geplant war, wurden kurzerhand viele Helfer zusammengetrommelt, um diesen noch passend umzugestalten und mit einer Abordnung auf den Gersthofer Rathausplatz zu transportieren. Dabei kam spontan die Idee auf, den Baum aus gegebenem Anlass nicht in den Vereinsfarben Gelb-Schwarz, sondern in den Landesfarben der Ukraine Blau-Gelb zu gestalten. Auf den Schildern war neben dem GPF-Smiley und dem UOK-Logo auch eine Friedenstaube zu sehen.Bei der Präsentation der Bäume auf dem Rathausplatz kam nach langer Zeit wieder ein bisschen Faschingsstimmung nach Gersthofen – insgesamt sieben kleinere und größere Bäume wurden von verschiedenen Gruppierungen aufgestellt und die Außenwette war gewonnen.Am Faschingssonntag kam der Narrenbaum dann zu seinem zweiten Einsatz: Die Gersthofer Party-Freunde trafen sich vereinsintern im Freien zu einer fröhlichen Runde unter 2G-Bedingungen. Gegen den eisigen Wind half ein Feuer und ein heißes Getränk und natürlich heizte auch DJ Franky mit dem einen oder anderen Faschingshit ein.So war es für die GPF ein gelungenes Faschingswochenende, das gezeigt hat, dass auch und gerade in schwierigen und unsicheren Zeiten gemeinsam einiges möglich ist. Nun hoffen alle auf eine friedliche und fröhliche Faschingssaison 2023. Text: Kerstin Dick, Monika Schiefer