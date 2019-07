Die FFC Youngsters suchen Ihren Prinzen

Gersthofen : Fitnesscenter Klaus & Theo |

„Was vergangen ist, ist vergangen, und du weißt nicht, was die Zukunft dir bringen mag. Aber das Hier und Jetzt, das gehört dir." (Zitat aus: " Der kleine Prinz")

Kleine Jungen haben viele Träume und Wünsche,

die einen träumen davon ein

Astronaut zu werden, ein Pirat, ein Polizist oder Feuerwehrmann

und andere davon ein Prinz zu sein, auf einem edlen Ross mit einem herrlichem Schloss.

Warst auch Du dieser kleine Junge der schon immer ein Prinz sein wollte?

Wir haben zwar kein edles Ross für Dich,

können Dir aber dafür viele einzigartige magische Momente versprechen.

Ein Schloss können wir Dir leider auch nicht bieten,

dafür aber einen Verein mit langjähriger Vereinsgeschichte

und vielen netten aktiven Tänzern und Tänzerinnen die sich auf Dich freuen.

Wenn Du unser Prinz in der kommenden Faschingssaison 2019/2020 sein möchtest?!

Bereit bist statt in prunkvollen Ballsälen zu tanzen,

mit Deiner Prinzessin gemeinsam das Faschingspublikum

auf den großen und kleinen Bühnen von Augsburg zu verzaubern.

Du zwar nicht gegen feuerspuckende gefährliche Drachen kämpfen wirst,

dafür mit Charme, Magie und verzaubernden Effekten

unser Publikum in Deinen Bann ziehen möchtest,

dann solltest Du Dich schnell bei uns melden.

Denn wir suchen Dich !!!!

Auch wenn Du sagst Du möchtest gemeinsam mit uns die Faschingssaison erleben

und erst mal mittanzen ohne gleich das Zepter zu schwingen,

freuen wir uns sehr über Dich und natürlich auch über Deine Freunde.

Das Training findet immer im Fitnessstudio Klaus und Theo in Gersthofen (Ziegeleistraße 15), Dienstags von 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr statt.

Deine FFC Youngsters