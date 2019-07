Der neue "gesthofer" ist da - Juniausgabe hier kostenlos online lesen und herunterladen!

Nächste Ausgabe: 3. August 2019Hier könnt ihr direkt in den neuen "gersthofer" reinschmökern und das Magazin als E-Paper herunterladen:Der "gersthofer" wird immer am ersten Samstag des Monats direkt in eure Briefkästen geliefert. Und natürlich gibt es den "gersthofer" auch in unseren zentralen Auslagestellen.Der neue "gersthofer" - ein kleiner Themenauszug: