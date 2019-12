Der neue "gersthofer" ist da - Dezemberausgabe hier kostenlos lesen und herunterladen!

Ja, is denn scho wieder Weihnachten? Ja. Deshalb gibt es im neuen gersthofer auch vier Sonderseiten zum Thema, um sich ein bisschen einzustimmen in die "stade" Zeit.Hier könnt ihr direkt in den neuen "gersthofer" reinschmökern und das Magazin als E-Paper herunterladen:Einen kleinen Themenauszug findet ihr hier:Wie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.gersthofen@mh-bayern.de!