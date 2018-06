Der Monat stand ganz im Zeichen der Musik

„Ein musikalischer Frühling“ – mit dieser Einladung besuchte das Weischjasel-Trio mit Viona Schwaiger (Violine), Dimitris Lampos (Violoncello), Sven Rexhausen (Kontrabass) die Seniorinnen und Senioren des Paul-Gerhardt-Hauses. Das Repertoire umfasste Werke von Antonio Vivaldi, Dmitri Shostakovich, Frank Churchill bis hin zu modernen Komponisten. Mit großem Beifall dankte das Publikum den hochbegabten Musikstudenten, deren Konzert von der Stiftung Live Music Now, Yehudi Menuhin, gefördert wurde.Mal so & mal so – mit diesem kleinen musikalischen Querschnitt von den 20er bis 60er Jahren präsentierten Brigitte Huber (Mezzosopran) und Friedrich Jachontov (Klavier) eine abwechslungsreiche Mischung von bekannten und weniger bekannten, aber dennoch interessanten, Liedern.Allgemein groß war die Vorfreude auf das Gögginger Salon-Quartett. Im voll besetzten Foyer des Paul-Gerhardt-Hauses genossen die Hausbewohner, Gäste und die Nachbarn des Hauses Herbstsonne die sehr konzertante Interpretation von Schlagern und Liedmelodien bei einem äußerst schwungvollen und mitreißendem Programm.Jeden Monat untermalt Anita Schuster einen Kaffeenachmittag mit ihrem Keyboard. Der Jahreszeit entsprechend wurden neben Kaffee und Kuchen fleißig gemeinsam altbekannte Frühlingslieder gemeinsam gesungen. Wir danken Frau Schuster für Ihren ehrenamtlichen monatlichen Einsatz und für die Zeit, die sie uns damit widmet und schenkt.