Der "gersthofer" für Oktober – Hier die neue Ausgabe kostenlos online lesen und herunterladen!

Nächste Ausgabe: 3. November 2018Redaktionsschluss: 22. Oktober 2018Ihr könnt hier und jetzt den „gersthofer“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Gersthofer Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Stadtmagazins „gersthofer“ beliefert. Darüber hinaus ist der „gersthofer“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Die Themen der aktuellen Ausgabe im Überblick:Außerdem erfahrt ihr in der neuen Ausgabe des "gersthofers", wie ein Gersthofer Filmstudio sich einen Namen macht und auf den Seiten des TSV Gersthofen stellt sich dieses Mal die Abteilung Fußball genauer vor.