„Das Restaurant“ verlässt Gersthofen

Gersthofen; Nach fast 5 Jahren hat die über Gersthofens Grenzen hinaus bekannte und sehr beliebte Lokalität „Das Restaurant“ im Herzen von Gersthofen geschlossen.

Vielen, vielen Dank für die Treue unserer Gäste

Die beiden Chefs, Sarah und Armin Müller lernten sich vor vielen Jahren als Arbeitskollegen im Stadthotel, in dem sich ihr Restaurant befindet, kennen. Sarah, angestellt als Restaurantleiterin und Armin damaliger Chefkoch bemerkten schnell, dass es sich hier nicht nur um ein kollegiales Verhältnis handelt, sie fanden zueinander und übernahmen vor gut viereinhalb Jahren ihren Gastronomiebetrieb den sie dem vielversprechenden Namen „Das Restaurant“ gaben. Und sie sollten recht behalten, es war nicht nur ein Versprechen der ausgesuchte Lokalname, nein mit ihrer hervorragenden Küche, dem wunderbaren Ambiente und der Freundlichkeit gegenüber ihren Gästen haben sie alle Erwartungen und sich selbst einen Traum erfüllt. „Zu den zahlreichen Stammgästen wurde ein großartiges und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut so dass es mir nicht leicht fällt Gersthofen zu verlassen“, so Sarah Müller die Chefin des Restaurants.Mit einem lachenden und weinenden Auge wenden sie sich ihrer neuen Herausforderung zu. Das Ehepaar Müller kehrt, zum Bedauern der zahlreichen Stammgäste, Gersthofen den Rücken und übernimmt in Rehling-Unterach das Traditionsgasthaus Schlemmer. Die Eröffnung, nach kleiner umbau- und umgestaltungsarbeiten, ist für Mitte April geplant. Mit ausschlaggebend für diesen Schritt war, sich räumlich zu verändern, ihre Gastronomischen Ideen weiter auszubauen und zu verwirklichen.Sarah und Armin bedanken sich recht herzlich bei all ihren treuen Gästen für die vielen gemeinsamen Stunden im „Das Restaurant“ und wünschen sich zugleich, dass viele ihrer Gäste hin und wieder den Weg über den Lech nach Unterach zum Gasthaus Schlemmer finden.