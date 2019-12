Das Jahr auf einen Blick: Das Jahrbuch Gersthofen 2019 ist da!

Das Jahrbuch beinhaltet unter anderem ein Interview mit Bürgermeister Michael Wörle, eines mit Kulturamtsleiter Uwe Wagner und eines mit dem Organisatorenteam der GIGA 2019. Daneben geben der TSV und viele seiner Abteilungen einen Einblick in das sportliche Jahr vor Ort – unter anderem die Abteilung Alpin und die Handballer.Im Jahrbuch ist auch ein Jahresrückblick der Stadtbibliothek und des Ballonmuseums zu finden, der Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen lässt das Jahr Revue pasieren, die Sing- und Musikschule erzählt, was dieses Jahr so los war und das JUGGE darf natürlich auch nicht fehlen.Neugierig? Holt euch das Gersthofer Jahrbuch 2019 im Gersthofer Rathaus und an einer der vielen bekannten Auslagestellen.Ihr könnt das Jahrbuch zudem hier und jetzt als E-Paper lesen und euch herunterladen.Das myheimat-Team bedankt sich bei allen Bürgerreportern, Lesern und Anzeigenkunden für die Treue zu unserem Magazin! Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schönes Fest und ein glückliches neues Jahr! Bleibt uns auch 2020 verbunden!