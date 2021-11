Das Jahr 2021 bei den Lechstrolchen incl. Kinderkrippe Blumenwiese und in der Kolpingkindertagesstätte

Auch blieben bei uns die Infektionen mit dem Coronavirus nicht aus, aber durch den Zusammenhalt im Team und das Verständnis unserer Eltern, haben wir auch diese Zeit gemeistert.Das Jahr 2021 war für uns auch sehr bedeutsam, da wir wussten, dass unsere 3 Krippengruppen aus der Interimslösung im Container in der Lechfeldstraße und zwei Hort Gruppen aus dem Haupthaus der Goetheschule sowie die 3. Hort Gruppe aus dem Container auf dem Gelände der Gothe Schule in den Neubau in die Roseggerstraße 22 umziehen werden.Der Neubau ging nun trotz Corona und sonstiger Überraschungen, welche der Bau eines neuen Hauses mit sich bringt, voran. So freuten wir uns nach den Osterferien endlich in das neue, moderne Haus mit vielen großen und hellen Räumen einziehen zu können. Leider befanden wir uns immer noch im eingeschränkten Regelbetrieb und viele Kinder konnten erst ein paar Monate später das neue Haus erleben.Im September kam eine 4.Krippen Gruppe hinzu, so dass nun insgesamt 60 Kinder in 4 Krippen Gruppen, 75 Kinder in 3 Hort Gruppen und ab Oktober 25 Kinder in einer Kindergarten Gruppe betreut werden. Alle fühlen sich sehr wohl und geborgen im neuen Haus.Der Höhepunkt im Kolpingkindergarten war die Sanierung des Berges mit dem Bau eines Seil-und Klettergartens für alle Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und die Inbetriebnahme im September 2021. Dieser stellte eine Bereicherung im Garten für alle Kinder da. Die Kinder können eine Prüfung für einen Kletterpass ablegen und dann entsprechend ihres Alters und ihrer Fähigkeiten den Berg über den Seil-und Klettergarten, über Holzstufen oder den normalen Weg erklimmen.Corona und auch immer wieder neue Maßnahmen werden uns noch eine Zeit begleiten, dennoch machen wir das Beste daraus, setzen die gegeben Vorschriften um und meistern gemeinsam für unsere Kinder im Team und mit den Eltern diese Zeit.Am Tag der offenen Tür konnten sich alle interessierten Eltern und Bürger die Lechstrolche und den Kolpingkindergarten genauer ansehen und das Personal kennen lernen.Ausklingen lassen wir das Jahr 2021 im Haus der Lechstrolche incl. der Kinderkrippe Blumenwiese sowie im Kolpingkindergarten beim gemeinsam Plätzchen backen, Sternebasteln und gemeinsamen Liedersingen mit den Kindern in der besinnlichen Vorweihnachtszeit.