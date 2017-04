Chance für Radlfans: Die Stadt Gersthofen verlost zwei Startplätze für die BR-Radltour

Für die Bürgerinnen und Bürger Gersthofens gibt es nun eine ganz besondere Chance: Im Rahmen eines Foto-Wettbewerbs unter dem Motto „Ich und mein Rad“ können sie nun ein Paket mit zwei Startplätzen für die gesamte Streckenführung gewinnen! Hierfür muss ein Foto, welches den Bewerber auf oder mit seinem Rad zeigt, per Email oder Post eingesandt werden. Das Foto muss den Fahrer selbst mit seinem Fahrrad zeigen, wo und wann es aufgenommen wurde, ist dabei unerheblich. Ob ein Schnappschuss beim Familienausflug, ein Eindruck einer ganz besonderen Radtour oder das Beweisbild einer sportlichen Herausforderung - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.Einsendeschluss ist der 28. April 2017. Bewerber können ihr Foto mit dem Stichwort „BR-Radltour“ per Email (presse@gersthofen.de) oder Post (Stadt Gersthofen, Öffentlichkeitsarbeit, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen) mit vollständigem Namen und Anschrift einsenden. Die Teilnahme ist nur für volljährige Bürgerinnen und Bürger Gersthofens möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.Der Gewinner wird durch eine Jury bestimmt und am 04. Mai bekannt gegeben. Das Siegerfoto wird zu Werbezwecken der Stadt Gersthofen verwendet. Sollten auf dem Foto mehrere Personen zu sehen sein, muss deren Einverständnis zur Veröffentlichung schriftlich eingeholt und der Bewerbung beigelegt werden. Liegt diese nicht vor, kann das Bild nicht am Wettbewerb teilnehmen.Für weitere Fragen steht Ann-Christin Joder (presse@gersthofen.de, 0821/2491103) im Rathaus Gersthofen zur Verfügung.Die Stadt Gersthofen freut sich über zahlreiche Einsendungen und wünscht viel Spaß beim Mitmachen!Bild: Über 1.000 Radler sind bei der Tour dabei und verwandeln die Etappenorte in Sport- und Feierzonen; Copyright BR/Fabian Stoffers