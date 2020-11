Bund der Selbständigen spendet für den Verein Kinderweihnachtswunsch

Gersthofen; Nach einem überwältigten Start der diesjährigen Weihnachtsaktion darf sich der Gersthofer Verein Kinderweihnachtswunsch (KWW) nun auch noch über eine großzügige Spende freuen.

BDS zeigt sich großzügig in seiner Spende für sozialen Zweck

Zur Spendenübergabe hat der Bund der Selbstständigen (BDS) in das Büro ihres Mitglieds Michele Di Grisolo von der Versicherungskammer Bayern eingeladen. Dieser Einladung folgten die beiden Vereinsvorsitzenden Tanja Schnepp und Yvonne Reutemann sowie Günter Bugar, zuständig für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Verein, der diesen Kontakt hergestellt hat.Nach kurzem Austausch und Vorstellung des Kinderweihnachtswunsch durch Tanja Schnepp übergibt Alexander Döll einen Scheck in Höhe von € 500.- an die Vereinsvorsitzende. „Wichtig ist es uns, den selbstständigen in Bayern, dass die Spende einem Gersthofer Verein, der sich sozial engagiert, zugutekommt“, fügt BDS Ortsverbandsvorsitzender Alexander Döll hinzu.Bei einem Gläschen Sekt bedanken sich die Mitglieder des Verein Kinderweihnachtswunsch für die großzügige Spende, Vereinsvorsitzende Tanja Schnepp bringt es auf den Punkt: „Mit einem einfachen Dankeschön kann man nicht ausdrücken was hier durch die Spendenbereitschaft des Bund der Selbstständigen den Kindern in sozialen Einrichtungen alles ermöglicht werden kann“.