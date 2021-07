Ausbildungsabend im Industriepark Gersthofen mit Maske und Abstand

MVV setzt auf das persönliche Gespräch mit Schulabgängern und unterstützt bei der Berufswahl

Chemikant/-in

Chemielaborant/-in



Elektroniker/-in für Betriebstechnik



Industriemechaniker/-in



Industriekaufmann/-frau



Fachkraft für Lagerlogistik



Fachkraft für Schutz und Sicherheit



Koch/Köchin



Werkfeuerwehrmann/-frau



Am Mittwoch, 21. Juli 2021, lädt die MVV von 16 bis 19 Uhr zum Ausbildungsabend in den Industriepark Gersthofen ein. Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern können sich vor Ort und persönlich einen Eindruck über die neun angebotenen Ausbildungsberufe verschaffen – der Dialog auf Augenhöhe soll die Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützen.Im Rahmen der Veranstaltung ist es möglich, das Ausbildungszentrum und die Arbeitsplätze der Azubis in Form eines Rundgangs zu besichtigen. Die eigentlichen Informationen zu den einzelnen Berufsbildern werden im Freien an individuellen Ständen angeboten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Betriebsrestaurant statt.Jugendliche, die noch unschlüssig bei der Berufswahl sind, haben die Möglichkeit zum Gespräch mit den Azubis und ihren Ausbildern und können je nach Interesse eine technische, naturwissenschaftliche, kaufmännische oder auch eine Koch-Ausbildung ins Auge fassen."Der Ausbildungsabend ist für uns ein wesentlicher Baustein bei der Akquisition von geeigneten Azubis, deshalb stehen für uns die Informationen über die Berufe und die persönlichen Gespräche mit den Lehrlingen und Ausbildern im Vordergrund. Schutz und Sicherheit für alle Anwesenden sind unser oberstes Gebot bei dieser Veranstaltung. Trotz der Auflagen wollen wir unseren Gästen so viele Informationen wie möglich bieten", sagt MVV-Geschäftsführer Holger Amberg.Die MVV hat umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Ausbildungsabend erarbeitet; sie gelten für alle Gäste der Veranstaltung, aber auch für die teilnehmenden Azubis und ihre Ausbilder. Dazu gehören das Tragen einer FFP2-Maske für die gesamte Dauer der Anwesenheit im Industriepark, die Erfassung der Besucherdaten am Eingang und die Einhaltung der bestehenden und bekannten Abstandsregeln.Die Gäste können den Industriepark am Ausbildungsabend über das Tor Nord in der Adolf-von-Baeyer-Straße betreten, das für den Publikumsverkehr normalerweise nicht geöffnet ist. In der Adolf-von-Baeyer-Straße sowie auf dem ausgewiesenen Mitarbeiter-Parkplatz im Norden des Industrieparks stehen Stellplätze für PKW in ausreichender Zahl zur Verfügung. Die angehenden Fachkräfte für Schutz und Sicherheit kümmern sich direkt am Tor um die Erfassung der Besucherdaten und stehen für Fragen zur Verfügung.Mit mehr als hundert Auszubildenden ist die MVV Industriepark Gersthofen GmbH einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg. Das Unternehmen bildet für den eigenen Bedarf, aber auch für die im Industriepark angesiedelten Firmen aus.Qualifizierte Lehrlinge sind die späteren Nachwuchskräfte und deshalb besonders wichtig für die Zukunft des gesamten Standortes, deshalb hat die Ausbildung für die MVV einen sehr hohen Stellenwert. Bei dem in Deutschland zunehmenden Fachkräftemangel ist die erforderliche kontinuierliche Verjüngung der Belegschaft am besten über eigene Auszubildende möglich. Dabei stehen die naturwissenschaftlichen Berufe Chemikant/-in und Chemielaborant/-in an einem Chemiestandort natürlich im Vordergrund – die Absolventen haben nach der Ausbildung die beste Chance auf eine Übernahme im Industriepark.Mehr Informationen zur Ausbildung bei MVV und zum Ausbildungsabend gibt es unter www.durchstarten-richtung-zukunft.de . Hier gibt es auch die Möglichkeit eines virtuellen Messerundgangs mit Audio- und Videobestandteilen zu den einzelnen Berufen.Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen und Anbieter von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der ca. 200 Mitarbeiter gehören die Energieversorgung, Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV zählt mit mehr als 100 Auszubildenden zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg. Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim. (Text: MVV Industriepark Gersthofen GmbH)