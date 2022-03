Gersthofen : Gasthof Stern |

Zum zünftigen Starkbierfest mit der traditionellen Fastenpredigt von " Bruder Barnabas " lädt die Gastwirtsfamilie Seitz am 25.März 2022 um 18:30 Uhr in den Gasthof Stern am Kirchplatz in Gersthofen ein. Musikalisch wird das Starkbierfest von den Gersthofer Schwob`n Deifi gestaltet. Aufgrund der aktuellen Lage wird um Reservierung und Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln gebeten.