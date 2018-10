Alles was Recht ist, im Kleingartenverein!

Gersthofen : Kleingartenverein Gersthofen e.V. |

Bestens organisiert vom Kleingartenverein Gersthofen e.V. fand am 11.10.2018 in dessen Vereinsheim der Fachvortrag zum Thema „Richtiges Erben und Vererben“ von Frau Rechtsanwältin Christiane Bohn statt.

Die Mitglieder des Kleingartenvereins konnten sich freuen, war der Informationsabend doch für sie gratis. Die Gäste erhielten an diesem informativen Abend mehr Klarheit über ihre eigenen Ansprüche und Rechte als Erbe oder als Pflichtteilsberechtigte und erhielten Tipps, wie man das eigene Vermögen regelt und somit im Idealfall Familienstreitigkeiten im Erbfall zu vermeiden sind. Sehr hilfreiche Informationen erhielten die Interessenten über das Erbrecht, Pflichtteilsrecht sowie das Verwandten- und Ehegattenerbrecht. In einer anschließenden Diskussionsrunde konnten die Besucher Fragen stellen, die fachkundig vor Ort und Stelle von Frau Rechtsanwältin Bohn auch über das eigentliche Thema des Abends hinaus beantwortet wurden. Am Ende waren sich alle Gäste des Abends einig:Die Rechtsanwältin praktiziert in der Kanzleigemeinschaft HBK, die im Herzen von Gersthofen liegt, sowie in deren Außenstelle in Kissing.