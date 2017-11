Achtung, Redaktionsschluss! Wir bereiten die Dezember-Ausgabe des „gersthofers“ vor

für dierückt näher! Noch biskönnt ihr für die letzte reguläre Monatsausgabe des Jahres mitschreiben. Erscheinen wird die Ausgabe am Samstag, den 2. Dezember.Wie immer soll die Dezember-Ausgabe imerscheinen! Dafür brauchen wir eure Mithilfe: Solltet ihrfür uns haben, freuen wir uns über eure Beiträge!Erstmals bekam der TSV Gersthofen als größter Verein vor Ort eigene Seiten. Wie fandet ihr das? Schreibt mir eure Meinung gerne als interne Nachricht.Die Herbstausgabe unseres Ratgebermagazins für Bauen, Wohnen und Garten ist kostenlos an vielen Auslagestellen erhältlich. Was euch erwartet, wo ihr das Magazin bekommt und den Link zum E-Paper findet ihr hier