150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gersthofen 1869 - 2019

Gersthofen : Feuerwehrhaus Gersthofen |

Dank der Gründungsversammlung vom 29. September 1869 zu der der damalige Bürgermeister und Mühlenbesitzer Thomas Kirner und 45 Gründungsmitglieder zählten darf die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen in diesem Jahr ihr 150 jähriges Jubiläum feiern.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr dürfen mit Stolz gefeiert werden

Die Geschichte spricht von frühem Lösch und Requisitenhaus

Zum 90 jährigen Jubiläum ein neues Gerätehaus

Die Festbesucher erwartet ein spannendes, abwechslungsreiches und interessantes Festprogramm welches bei verschiedenen Aktionen zum Mitmachen einlädt. Der Startschuss für das Festjahr 2019 ist bereits gefallen, neben einem Feuerwehrball, Festakt, Bobbycar-Rennen einer Familienolympiade bietet die Feuerwehr Gersthofen zahlreiche weitere Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen, die in diesem Jahr 50 Jahre Stadterhebung feiert, an.Für folgende Veranstaltungen laufen die Planungen des Festausschusses auf Hochtouren:Wie in alten Aufzeichnungen der Wehr nachzulesen ist wurde bereits im Jahr 1840 das erste Mal von einem Lösch und Requisitengebäude in Gersthofen gesprochen. Nach 25 Jahren wurde von der Gemeinde eine fahrbare Druckspritze angeschafft welche mit weiterer Ausrüstung 1869 an die neu gegründete Feuerwehr und deren ersten Kommandanten Thomas Kirner übergeben wurde. Danach ging es Schlag auf Schlag, neben der Inbetriebnahme einer Saugdruckspritze im Jahr 1880 folgten 1890 eine weitere Druckspritze und eine Schubleiter im Jahre 1906. Die Gersthofer Wehr existiert durchgehend seit 1869 obwohl Aufzeichnungen über eine Neugründung im Jahre 1949 am 15. Juli vorliegen, welche auf die vorhergehenden Kriegsjahre zurück zuführen sind.Aber nicht nur Ausrüstungsgegenstände und technische Hilfsmittel wurden weiterentwickelt, auch die Räumlichkeiten der Feuerwehrgerätehäuser mussten in all den Jahren angepasst werden. Im Jahr 1959 zum 90 jährigen Jubiläum wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in der Bürgermeister-Langhans-Straße eingeweiht. Dieses Gerätehaus war bis zum 28.Juni 2003 das Domizil der Wehrfrauen und Männer. Ab diesem Tag wurde nach langer Planungs- und Bauphase das heutige Feuerwehrgerätehaus an der Donauwörther Straße in Betrieb genommen. Von hier aus werden ehrenamtlich von den Feuerwehrfrauen / Männer ca. 400 Einsätze pro Jahr absolviert.Die Feuerwehr Gersthofen freut sich auf das Jubiläumsjahr bei dem zusammen mit der Stadt Gersthofen und vielen weiteren Vereinen ein veranstaltungsreiches Jahr den Gersthofer Bürgern und den Festbesuchern geboten wird, so Feuerwehr Vereinsvorstand Bernhard Happacher.