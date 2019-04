100 Jahre AWO - Großes Sommerfest in Gersthofen

Vor 100 Jahren gründete Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt. Seither setzt sich die AWO für Frauenrechte, Vielfalt, Gerechtigkeit und Solidarität und ein menschenwürdiges Leben ein.

Anlässlich dieses Jubiläums feiert das AWO Seniorenzentrum in Gersthofen am 19. Mai 2019 von 11 – 17 Uhr ein großes Sommerfest mit buntem Rahmenprogramm.Neben Informationsmöglichkeiten über die Einrichtung wird von Blumen am Kirchplatz aktuelle Frühjahrs- und Sommerfloristik präsentiert und zum Kauf angeboten.Das Sanitätshaus Hilscher berät zu modernen Hilfsmitteln. Rollatoren, Rollstühle und E-Scooter werden zum Testen angeboten. Zudem besteht die Möglichkeit am Rollatorparcours die Führerscheinprüfung abzulegen.Der Humor- und Demenztherapeut Markus Proske veranschaulicht auf dem Demenzpfad die Einschränkungen bei einem Leben mit Demenz. Zusätzlich berät er zum Thema Demenz und hält gegen 15.30 Uhr einen Vortrag für pflegende Angehörige.Für die Unterhaltung und das Wohlbefinden ist den ganzen Tag über bei Live-Musik und leckerem Mittagessen bzw. nachmittags bei Kaffee und Kuchen gesorgt.Gegen 13.30 Uhr kommt der Eiswagen zu Besuch und bietet kühle Leckereien an.Als Höhepunkt des Tages formieren die Bewohner das AWO-Logo und lassen gegen 14.30 Uhr im Beisein von Frau Dr. Simone Strohmayr anlässlich des Gründungsjubiläums 100 Luftballons mit ihren Glückwünschen und Anregungen steigen.Eine große Ausstellung über die Geschichte und das Wirken der Arbeiterwohlfahrt rundet die Veranstaltung ab.