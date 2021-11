Trotz Corona war viel los beim BRK Gersthofen

bedeuten für die Bereitschaft Gersthofen nicht, dass Zeit zum Ausruhen ist. Nach einer kurzen Pause am Jahresanfang war schnell klar, dass auch Ausbildungen wieder stattfinden müssen. Nach einigen Tests und anfänglichen Schwierigkeiten, fand man schnell ein System um online die Weiterbildungen durchführen zu können. Sobald es möglich war, wechselte man jedoch mit dem nötigen Hygienekonzept wieder zu realen Treffen um auch praktisch üben zu können.Besonders wichtig waren die Online- und Real-Treffen für die Vorbereitung der 100 Jahr-Feier, die 2022 stattfinden soll. Großartige Ideen sind hier entstanden und die Gersthofer Bürger dürfen sich auf einen tollen Öffentlichkeitstag amfreuen.Im Laufe des Jahres konnten nach den Lockerungen wieder die Sanitätsdienste aufgenommen werden. Auch konnten im Herbst der Arbeitskreis Soziales und das Mix-Team (Menschen mit und ohne Handicap) Veranstaltungen durchführen.Im September 2021 wurde ein neuer Bereich in unserer Bereitschaft gegründet: die „Bereitschaftsjugend“. Nach zahlreichen Online-Vorbereitungstreffen und zwei Tagen Ferienprogramm, startete im September die Gruppe mit 11 Kindern. Jeden Dienstag von 16-17 Uhr treffen sich die Kinder und Jugendlichen ab 6 Jahren und lernen alle Bereiche des Roten Kreuzes nach und nach kennen. Spiel und Spaß kommt bei diesen Treffen natürlich nicht zu kurz. Wer noch Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen, ein Einstieg ist jederzeit möglich.Die meiste Zeit in diesem Jahr floss aber in das Schnelltestzentrum im City Center. In Rekordzeit wurde das Testzentrum in Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen Ende April in Betrieb genommen. Dreimal die Woche waren die ehrenamtlichen Helfer aktiv, haben insgesamt 1672 Stunden Dienst getan und viele Tests durchgeführt. Nach einer kurzen Schließzeit im Oktober und November startete das Testzentrum Ende November wieder und die ehrenamtlichen Sanitäter sind für alle Bürger zur Abnahme des kostenlosen Antigenschnelltests vor Ort.Unser Slogan: Hier hat das Ehrenamt das Stäbchen in der Hand.Unsere Bereitschaftsleiter freuen sich über den Zusammenhalt und die tatkräftige Unterstützung in einer doch für alle schwierigen Zeit sowie über fünf neue Bereitschaftsmitglieder, die wir herzlich willkommen heißen.Wollen auch Sie ehrenamtlich Gutes tun? Nähere Infos unter unserer Homepageoder haben Sie Fragen dazu, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.