Neues Sachgebiet bei der Feuerwehr Gersthofen hat seine Arbeit aufgenommen

Gersthofen : Feuerwehr Gersthofen |

Über eine freiwillige Feuerwehr gibt es immer viel zu berichten. Hierbei kommt es nicht nur wie in „alten Zeiten“ auf Presseartikel in der Tageszeitung an, nein in der heutigen schnelllebigen digitalen Welt präsentieren sich Feuerwehren so auch die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen in den sozialen Medien.

Satzungsänderung ermöglicht alternatives Wahlverfahren

Bürgermeister lobt die vertrauensvolle Zusammenarbeit

Um hier immer aktuell in den Printmedien, Facebook und auf der Homepage, www.feuerwehr-gersthofen.de für die Leser bestmöglich aufgestellt zu sein hat die Führungsmannschaft der Gersthofer Wehr sich dazu entschlossen das Sachgebiet Presse & Öffentlichkeitsarbeit ins Leben zu rufen. Mit Zugführer Andreas Schnepp und Günter Bugar konnten schnell zwei erfahrene aktive Mitglieder für das neue Sachgebiet gewonnen werden. Die beiden werden in enger Zusammenarbeit mit der aktiven Wehr und dem Feuerwehrverein die Aufgaben der Presse und Öffentlichkeitsarbeit leiten und auch als Ansprechpartner für die Mannschaft und die örtliche Presse zur Verfügung stehen.Intern wird aktuell bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen viel Zeit und Arbeit investiert. Neben dem Tagesgeschäft der Wehr, dass mit zahlreichen Besprechungen und Einsätzen gut gefüllt ist freut man sich für die anstehende Neuwahl mit der Vorschlagsliste zur Kommandantensuche auf der Zielgeraden zu sein. Hier bedarf es einer Satzungsänderung, die ein alternatives Wahlverfahren ermöglicht, wie Briefwahl oder Urnengang. Die Neuaufnahme der Möglichkeit zur Wahl von drei Kommandanten und eine Einführung neuer Sachgebiete muss hier geregelt sein. Dies alles geschieht in enger Absprache zwischen den Kommandanten Markus Kammerer, Tom Mair, Bürgermeister Michael Wörle und der örtlichen Stadtverwaltung.„Die Zusammenarbeit mit der für die Stadt Gersthofen so wichtigen Feuerwehr und den aktuell Verantwortlichen ist vertrauensvoll und hervorragend. Es werden alle Fragen zur Weiterentwicklung der Feuerwehr Gersthofen zwischen den Beteiligten konstruktiv diskutiert und in ein ganzheitliches Konzept gebracht. Aktuell werden die Schnittstellen zwischen Ehrenamt und Verwaltung neu definiert, um die künftig engagierten, aktiven Feuerwehrler von Seiten der Stadt Gersthofen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Michael Wörle, Erster Bürgermeister.