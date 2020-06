Neuer Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen

„Menschen helfen Menschen“

Der Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Augsburg-Land eröffnet am 03. September 2020 einen neuen geräumigen Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen in der Ludwig-Hermann-Str. 42.Mit der Mission „Menschen helfen Menschen“, wird hier ein neues soziales und ehrenamtliches Projekt ins Leben gerufen. Rund 110 Rot-Kreuz-Läden gibt es in Bayern, was für eine Erfolgsgeschichte spricht, aber ebenso den Bedarf an diesen Einrichtungen aufzeigt.Im Laden wird in moderner, freundlicher Ladenatmosphäre gut erhaltene Kleidung und Textilien aus Privatspenden und Neuware aus Firmenspenden angeboten. Erstmalig werden in dem neuen Laden auch nicht elektrische Haushaltsartikel und Deko als sogenanntes „Schatzkästchen“ angeboten. Möbel können nicht angeboten werden. Die Unkostenbeträge werden gering sein, wobei Personen mit geringen Einkommen noch zusätzlich 50% Rabatt erhalten. Diese Aktion führt das BRK im Landkreis aus eigener Initiative weiter.Etwaige Überschüsse aus dem Projekt fließen direkt in die Sozialarbeit des Roten Kreuzes für gemeinnützige Projekte ein.Zum Start und zum Ausbau dieses Angebotes freut sich das Rote Kreuz sehr über interessierte Menschen, die gerne freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich mithelfen möchten. Gerne auch ausschließlich für dieses Projekt. Sie können hier sozial aktiv werden, ein gemeinnütziges Projekt unterstützen und Verantwortung übernehmen. Versichert sind die Freiwilligen über die neue BRK Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit.