Gersthofer Feuerwehr holt die Bobby Car Profis nach Gersthofen

Gersthofen : Berliner Straße |

Egal ob man als Kind, Amateur, Profi oder Feuerwehrfahrer an den Start ging, am Wochenende hatte das legendäre Bobby-Car all seine Fans, egal ob jung oder alt, auf seiner Seite.

Feuerwehrmaskottchen Spritzi besucht die Bobby Car Freunde



Zum 150jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen wurde die Bayerische Meisterschaft im Bobby-Car Rennen in Gersthofen ausgetragen. Schon die kleinsten gingen hier an der Berliner Straße an den Start. Die zahlreichen Besucher an der Strecke konnten nicht nur spannende Vorläufe und Rennen sehen, nein auch konnten sie sich rund um das Bobby-Car in den Fahrerlagern informieren. Für gute Laune und eine unterhaltsame Moderation sorgte an beiden Tagen Reinhold Dempf, Schirmherr Bürgermeister Michael Wörle war begeistert welch tolle Veranstaltung hier von der Gersthofer Wehr organisiert wurde.Dank der Sponsoren, Spiel&Freizeit- Logistik³ - Fahrzeuglackierung Theiml - Koller Landwirtschaft, konnte dieses Feuerwehrevent gestemmt werden, so Kommandant Wolfgang Baumeister.Auch das Feuerwehrmaskottchen Spritzi ließ es sich nicht nehmen am Rennspektakel teilzunehmen und ein wachsames Auge über den Rennverlauf und das klasse Angebot rund um die Rennstrecke zu haben.Nachdem der amtierende Welt- Deutsche- und Bayerische Meister im Bobby Car Rennsport, Dominik Rivola, auch in Gersthofen seinen Titel verteidigte folgte das Feuerwehrrennen bei dem sich die Wehren aus Gersthofen, Batzenhofen, Rettenbergen, Stettenhofen, Zusmarshausen, Langweid und dem THW nichts schenkten. Für sie hieß es, raus aus den Betten und rauf aufs Bobby Car. Dieses unterhaltsame Rennen konnte die FF Zusmarshausen vor Gersthofen dem zweiten Sieger und Batzenhofen dem drittplazierten für sich entscheiden. Beim Duell auf den roten Flitzern der Jugendfeuerwehren belegte die Feuerwehr Gersthofen den zweiten Platz hinter Batzenhofen.Nach dem Ende der Veranstaltung folgten zugleich der Abbau und die Straßenfreigabe, danach waren alle Helfer der Gersthofer Wehr zu einem Grillabend auf der Terrasse der Feuerwache Gersthofen eingeladen. (gb)In diesem Jubiläumsjahr folgen noch weitere Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr wann und wo diese stattfinden lesen sie hier: www.feuerwehr-gersthofen.de