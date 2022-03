Feuerwehr Gersthofen lädt zur Dienstversammlung mit Kommandantenwahl

Gersthofen : Feuerwehr Gersthofen |

Der Einladung zur Dienstversammlung mit Kommandantenwahl der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen folgten über 60 aktive Mitglieder und Ehrengäste.

Per Handschlag zum Feuerwehrmann erhoben

Bürgermeister leitet die Kommandantenwahl

Als Notkommandant eröffnet Markus Kammerer die Dienstversammlung, er begrüßt die zahlreichen Wehrfrauen- und Männer wie auch die Ehrengäste, Bürgermeister Michael Wörle, Kreisbrandmeister Bernd Schreiter, Ehrenkommandant Josef Steiner, die Stadträte Wolfgang Hadwiger und Gerardo Olita und die drei Vereinsvorstände Ulrich Schmid, Robert Grohmann und Michael Seitz.Es folgen wie im bayerischen Feuerwehrgesetz verankert Ernennungen von Dienstgraden und die Begrüßung von 11 Mitgliedern, die mit ihrer Volljährigkeit und erfolgreicher Ausbildung per Handschlag durch den Markus Kammerer in die aktive Mannschaft erhoben wurden. Zum stellvertretenden Jugendwart ist Raphael Wehr vom zweiten Notkommandanten Tom Mair ernannt worden. Weitere Ernennungen mit Übergabe der Urkunden und Dienstgradabzeichen zum Löschmeister, Oberlöschmeister, Brandmeister, Oberbrandmeister folgten. Markus Kammerer ließ das letzte Vierteljahr Revue passieren und ging hier noch einmal auf die zurückgelegte und Zukunftsweisende Arbeit ein. Er bedankt sich bei seiner Mannschaft und der Stadt Gersthofen für die konstruktive Zusammenarbeit, ein Dankeschön geht auch an seine Lebensgefährtin Manuela Schantin die hier die Feuerwehr Gersthofen, als Leiterin der beiden Workshops, tatkräftig unterstützte. Als Dank übergab die Feuerwehrführung einen kleinen Blumengruß.Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen, übernimmt die Dienstversammlung als Leiter des Wahlausschusses. Hierbei wird er von Ulrich Schmid dem Vereinsvorsitzenden und Stadtrat Gerardo Olita als Wahlhelfer unterstützt. Vor der Wahl betont Bürgermeister Wörle, dass neue Strukturen geschafft wurden, er bedankt sich bei allen beteiligten, die in den letzten Monaten viel Zeit investiert und zu einem gelungenen Übergang beigetragen haben. „Die neu ausgearbeitete Satzung der Feuerwehr wurde gestern im Ausschuss Vorberaten und wird in der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet, so dass diese ab dem 1. April greifen kann“, so dass Stadtoberhaupt.Es folgte die Wahl der beiden Kommandanten, hierzu wurde Tom Mair als Erster und Markus Kammerer als Zweiter Kommandant vorgeschlagen, drei weiter vorgeschlagene Kameraden stellten sich nicht zur Wahl und lehnten die Kandidatur ab. Mit 49 JA – Stimmen ist Tom Mair zum neuen Ersten und Markus Kammerer mit 55 Ja – Stimmen zum Zweiten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen gewählt worden. Mit einem klarem JA ich nehme die Wahl an bestätigten beide Neu gewählten die Frage, von Michael Wörle, ob das Amt angenommen wird. Mair und Kammerer bedankten sich bei der Mannschaft für das entgegengebrachte Vertrauen. „Es wäre schön, wenn wir so zueinander finden und ein gemeinsames dickes Tau haben, an dem wir alle gemeinsam daran ziehen“, so Tom Mair. Ulrich Schmid beglückwünscht die beiden neuen Kommandanten zur Wahl und dass sie sich dieser Aufgabe stellen. Glückwünsche gab es auch von Kreisbrandmeister Bernd Schreiter. Dieser zeigt sich begeistert was die Feuerwehr Gersthofen angeht, er begleitet diese, als Vertretungs KBM, erst seit einigen Monaten und konnte hier die Mannschaft gut kennenlernen.