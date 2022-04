Ein Feuerwehreinsatz der besonderen Art

Gersthofen; Donnerstag, 31.03.2022 18:45 Uhr, ein Großaufgebot von Feuerwehrfahrzeugen und Einsatzkräften treffen in der Siemensstraße in Gersthofen ein. Aber halt, hier ist irgendetwas anders als bei einem „normalen Feuerwehreinsatz“.

Es ist ein Einsatz der besonderen Art, die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen hat ihre Fahnenabordnung und Blasmusik mitgebracht. Unter musikalischer Begleitung ziehen die rund 40 Feuerwehrler zur Messerschmittstraße in den nahegelegenen Zimmereibetrieb Hillebrand. Hier werden sie völlig überrascht von ihrem Zugführer Andreas Hillebrand erwartet, der dank seiner Ehefrau, nichts von diesem „Einsatz“ wusste. An diesem Abend steht die Verabschiedung aus dem aktiven Dienst bei der Feuerwehr Gersthofen für Andi an. Michael Seitz ließ es sich als stellvertretender Vereinsvorstand nicht nehmen persönlich ein paar Worte, in Gedichtform, an Zugführer „Andi“ zu richten. Markus Kammerer der zweite Kommandant der Gersthofer Wehr hat in seiner Ansprache die vergangenen Jahre von Andreas Hillebrand, dessen Werdegang bei der Feuerwehr mit 17 Jahren seinen Lauf nahm, Revue passieren lassen.Bei dieser kleinen Ansprache durften so manche Erinnerungen der vergangenen Jahre nicht fehlen. Sei es, dass der Andi immer für ein Späßchen zu haben war und schon mal eine Krawatte oder einen Geldbeutel nach alter Zimmermanns Manier auf dem Bierzelttisch festnagelte, oder dem einen anderen Kameraden gerne mal einen Streich spielte. Naja, auch eine kleine Panne ist unvergessen. Wenn es mal schnell gehen muss, kann es schon einmal passieren, dass man die Luftleitung der Drehleiter funkensprühend mit zum Einsatz nimmt…Auch wenn der aktive Dienst nun vorbei ist, darf sich Andreas Hillebrand nicht zu viel ausruhen, denn nach neuer Satzung steht er weiterhin der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen ehrenamtlich als Zugführer der Altersgruppe vor.