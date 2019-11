Die Feuerwehr Gersthofen lässt das Jahr 2019 Revue passieren

Gersthofen : Freiwillige Feuerwehr | 

Es war einiges an Veranstaltungen und Festen geboten, aber was leistet eine Feuerwehr noch so alles in einem Jahr?

Feuerwehr unterstützt bei Rettungsdienst und Behörden

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gersthofen

Ausbildung – Sicherheit – Verantwortung

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und somit auch ein lebhaftes, termingefülltes, einsatzreiches und veranstaltungsreiches Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum feierte.Wie im laufenden Jahr oft berichtet hatten die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gersthofen neben einem vollen Terminkalender noch viele Zusatzaufgaben und jede Menge Einsätze zum Schutz der Bürger und deren Stadt zu bewältigen. Hierzu zählen im Jahr 2109 wieder weit über 300 Einsätze, welche das komplette Spektrum und Aufgabengebiet einer Wehr abdecken. Die zahlreichen kleinen und großen Brandeinsätze, Verkehrsunfälle, Umwelteinsätze, Tierrettungen und ausgelöste Brandmeldeanlagen in verschiedenen Einrichtungen gewähren nur einen kleinen Einblick in die Zuständigkeit der Gersthofer Wehr.Immer öfter werden die Wehrfrauen und Männer zu Unterstützungseinsätzen, First Responder Einsätzen, für den Rettungsdienst (RD) alarmiert. Bei diesen Einsätzen handelt es sich oft um sog. Tragehilfen oder Rettungskorbeinsätze aber auch Reanimationseinsätze oder als „Vorab-Fahrzeug“ zur Erstversorgung von Patienten, wenn der RD nicht zeitnah zur Verfügung steht, alarmiert hier die Integrierte Leitstelle Augsburg die Gersthofer Ehrenamtlichen. Das Thema Keime im Trinkwasser rief ebenso die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen auf den Plan. Die Bevölkerung musste über Lautsprecherdurchsagen gewarnt werden, hier übernahm die Gersthofer Wehr die Einsatzleitung und Koordination der verschiedenen unterstützenden Wehren aus dem Landkreis in enger Zusammenarbeit mit den Behörden.Viel Vorbereitung und Arbeit für die zahlreichen Veranstaltungen, Bobby Car Rennen – Aktion Blaulicht 2.0 – Gersthofer Rettungstage – Festumzug u.v.m., zum 150-jährigem Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen mussten die „Brandschützer“ zusätzlich zum Einsatzdienst in diesem Jahr mittragen. Sie taten es gerne für ihre Wehr, wie aus den Kreisen der Mannschaft zu hören ist.Um dieses weitläufige und verantwortungsvolle Aufgabengebiet professionell ableisten zu können müssen in einer Feuerwehr sehr viele Faktoren zusammenspielen und ineinandergreifen. Es gilt für die Mannschaft sehr viele Einsatz und Ausbildungsstunden in der Freizeit zu absolvieren, ebenso muss die Sicherheit und Einsatzbereitschaft der städtischen Einrichtung gewährleistet sein. Dafür tragen die hauptamtlichen Kräfte der Wehr die Verantwortung indem sie regelmäßig alle Gerätschaften, wie z.B. Kleinlöschgeräte-Chemieschutzanzüge-Schläuche-Erste Hilfe Materialien-hydraulische Gerätschaften-Werkzeuge und die Fahrzeuge überprüfen und auf dem neuesten Stand halten. Um Großschadensereignisse und größere Einsatzszenarien von Gersthofen aus führen und koordinieren zu können wurde im vergangenen Jahr auch die Einsatzzentrale der Feuerwache umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.Die Damen und Herren der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen freuen sich auch im neuen Jahr für Ihre Stadt Gersthofen und deren Bürger, 365 Tage 24 Stunden lang, im Ehrenamt ihre Aufgabe erfüllen zu dürfen.