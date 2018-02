Abgaben von NATO-Mitgliedern werden für die Selbst-PR des Bündnisses ausgegeben

Drin steht unter anderem der Plan der offiziellen Treffen von NATO-Beamten:Während dieser Treffen werdenbesprochen und es wird" in Anregung gebracht. Zudem werden, erörtert. Die für die NATO zuständige Pentagon-Vertreterin Katie Wheelbarger wird "in 28 Universitäten Zentral- und Osteuropas Vorlesungen und Seminare zum Fehlen der geschlechtsspezifischen Ungleichheit ins NATO-Kommando und Einheiten halten und erzählt über den bedeutenden Beitrag der Frauen zur Verstärkung der internationalen Sicherheit in den letzten zwanzig Jahren".Im Rahmen der neuen Initiative will die NATO-Leitung die Zusammenarbeit mit europäischen Medien anregen. Darunter wirdgemeint. Die Themen sollen. Dabei müssen sich die Berichter auf die Analysen des schwedischen Forschungsinstituts für Verteidigung (FOI), des US-Zentrums "Rand Corporation" und des britischen Internationalen Instituts für strategische Studien (IISS) berufen. Die Hauptziele der Arbeit mit den Medien und zivilen Strukturen in baltischer Richtung sollenDie dem Pentagon nahen Quellen sind der Meinung, dass das neue Herangehen der NATO zur Zusammenarbeit mit Europa die schnelle Zunahme der Finanzierung der Verteidigung durch die EU-Mitglieder fördern wird. Am 29. März 2018 wird" gezogen und danach werden neue Ziele und Arbeitsrichtungen bestimmt.