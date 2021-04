Es gibt viele SEO-Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass eine Webseite weiter oben in den Suchmaschinenergebnissen (SERPs) rankt. Um bei den verschiedenen technischen Aspekten nicht den Überblick zu verlieren und um individuelle Optimierungsvorschläge zu erhalten, besteht die Möglichkeit, ein Analysetool zu nutzen.Eines von vielen solcher Tools ist das kostenlose Standardtool zur SEO-Analyse, Google Webmaster Tools. Dieses stellen wir dir in diesem Artikel vor. Du erfährst mehr über die Funktionen und die Bedeutung des Analysetools für SEO und kannst anhand dessen abwägen, ob es dir für den Aufbau bzw. die Optimierung deiner Webseite helfen kann.Google Webmaster Tools ist ein kostenloser Dienst der Google-Suchmaschine, der die Überwachung und Analyse deiner Website ermöglicht. Trotz dessen, dass Google Webmaster Tools seit 2015 Google Search Console heißt, wird der Begriff dennoch als Synonym verwendet.Die Google Search Console ermöglicht dir Fehler auf deiner Website zu überprüfen. Dabei handelt es sich nicht nur um Fehler auf der Sitemap deiner Website, sondern auch um Fehler bei internen Links und der URL Struktur. Darüber hinaus kannst du dadurch deine Seite mit strukturierten Daten auszeichnen.Zudem ermittelt das Tool, mit welchen Links und Suchanfragen die Nutzer auf deine Website gelangt sind. Dies ist wichtig zu erwähnen – so siehst du womit dein Traffic generiert wird. Es zeigt dir auch das Verhalten der Crawler beziehungsweise der Google Bots an, sowie den Status der Indexierung deiner Seite an.Dieses Tool kannst du also als Unterstützung bei den Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) verwenden. Es gibt dir Aufschluss darüber, was du tun kannst, um das Ranking deiner Website in der Google Suche zu verbessern. Das Tool kann hilfreich sein, damit du dich schneller bei der Optimierung deiner Website zurecht findest und schlägt dir unkomplizierte Lösungen vor. Im Idealfall kannst du somit mehr relevanten Traffic erzielen und deine User langfristig auf deiner Website halten oder für deine Dienste begeistern.Für den Fall, dass du dir ein Konto bei Webmaster Tool einrichten möchtest, erklären wir dir kurz den Prozess. Für die Kontoeinrichtung musst du dich bei einem Google Dienst anmelden (Google Plus, Gmail, Google My Business, usw.). Anschließend musst du bestätigen, dass du der Inhaber der Website bist, welche du analysieren und überwachen lassen möchtest. Du kannst bis zu 100 Websites in der Search Console anlegen. Jede angemeldete Website wird dabei als „Property“ bezeichnet. Eine Besonderheit dabei ist, dass ein Property nicht unbedingt eine ganze Website sein muss, sondern auch nur Unterverzeichnisse deiner Website darstellen kann. Optimalerweise solltest du aber für jede Website ein eigenes Property anlegen.Die Google Search Console stellt dir alle verfügbaren Daten und Berichte wie Statistiken deiner Projekte zur Verfügung. Hast du dich auf der Google Search Console angemeldet, werden dir die verschiedenen Berichte über deine Website zur Verfügung gestellt. Diese zeigen dir unter anderem die Geschwindigkeit der Ladezeit (Pagespeed), die Nutzerfreundlichkeit und die Sicherheit deiner Website an. Mithilfe dieser Daten bist du in der Lage, die User-Experience zu gewährleisten und zu verbessern, was im besten Fall zu mehr Traffic für deine Website führt.Das Webmaster Tool führt Analysen bezüglich manueller Maßnahmen und der internen und externen Links deiner Website durch. Zudem erhältst duüber Probleme beispielsweise beim Crawling deiner Website durch die Google Bots.Das Tool hilft dir dabei, alle Daten auszuwerten und deine Website auf mobilen Geräten sicherzustellen, da die Mehrzahl der Internet-User ein mobiles Endgerät zum Aufrufen deiner Website benutzt. Außerdem prüft das Tool auch die Sitemap deiner Website und robots.txt.Eine weitere Funktion ist die Suchanalyse. Der Bericht der Suchanalyse zeigt dir an, für welche Begriffe deine Website oder auch deine App in den Suchergebnissen von Google gelistet wird. So siehst du, was die User bei Google eingegeben haben, um zu deiner Website zu gelangen.Über das linke Seitenmenü sind die verschiedenen Tools, die hier schon grob geschildert wurden, aufgelistet und in sechs verschiedene Kategorien gegliedert: Leistung, URL-Prüfung, Index, Verbesserung, Sicherheit und manuelle Maßnahmen sowie Links.Unter dem Punkt Leistung findest du die Gesamtzahl der Impressionen und Klicks deiner Website, darunter die Click-Through-Rate sowie die durchschnittliche Position in den Google-Rankings.Die URL Prüfung ist eine weitere Funktion. Durch diese kannst du den Indexierungsstatus deiner Website überprüfen. Solltest du erkennen, dass deine Website noch nicht im Google Index aufgenommen wurde, kannst du das über die Google Search Console beantragen.Die Funktion des Indexes lässt sich in zwei Unterfunktionen unterteilen. Während die eine Unterfunktion alle Seiten anzeigt, die indexiert sind, zeigt die andere Unterfunktion dir alle Seiten, die von der Indexierung ausgeschlossen sind. Das Besondere daran ist, dass das Tool dir Zahlen zu den Gründen der Nichtberücksichtigung liefert. Zudem kannst du unter der Funktion des Indexes Sitemaps einreichen und bereits eingereichte und von Google erfasste Sitemaps einsehen.Die Funktion der Verbesserung liefert dir konkrete Vorschläge zur Optimierung der Nutzerfreundlichkeit. Dabei wird sehr viel Wert auf die optimale Darstellung deiner Website auf Smartphones und Tablets gelegt. Hier ist das Stichwort User-Experience zu erwähnen. Eine gute User-Experience sorgt dafür, dass die User so lange wie möglich auf deiner Website bleiben, sie erneut besuchen oder deine Dienste in Anspruch nehmen.Wenn du sehen möchtest, ob deine Website von manuellen Maßnahmen von Google wie Sanktionen oder der Streichung deiner Website aus den Suchergebnissen betroffen ist, kannst du das unter dem Funktionspunkt der Sicherheit und der manuellen Maßnahmen prüfen. Außerdem kannst du unter diesem Punkt über Sicherheitsdefizite informiert werden.Wie du wahrscheinlich schon weißt, sind Hyperlinks einer der wichtigsten Bausteine deiner SEO-Kampagne. Die Funktion der Links ist dazu da, um ausführliche Daten zu allen existierenden eingehenden und ausgehenden Links zu erhalten.Sobald du deine Projekte für die Search Console registriert hast und es zu Problemen kommt, wird dich Google kontaktieren. Normalerweise findet dieser Kontakt zunächst per E-Mail statt. Gibt es jedoch größere Komplikationen und weitreichendere Probleme auf deiner Website, kannst du mit dem Support-Team Kontakt aufnehmen.Du kannst zusätzlich dein Google Search Console Konto mit anderen Google Features verknüpfen. Dabei ist es völlig egal, welches andere Google Feature du verknüpfen möchtest – ob Google Analytics, deinen YouTube-Kanal oder Chrome Web Store. Dafür musst du dich in die Google Search Console einloggen und unter dem Menüpunkt Einstellungen gelangst du dann zur neuen Verknüpfungsseite. Hier kannst du alle Dienste verwalten, welche auf deinen Account der Google Search Console Zugriff haben.Durch das Verknüpfen der verschiedenen Google-Dienste können dir alle Daten gebündelt angezeigt werden. Damit erhältst du eine geordnete Gesamtübersicht über die Berichte deiner Website. Im Folgenden erfährst du hier im Kurzen die Auswirkungen der erlaubten Verknüpfungen.Verknüpfst du die Google Search Console mit Google Analytics, kannst du dir die organischen Suchergebnisse anzeigen lassen und erhältst Informationen über den Hintergrund der Seitenaufrufe und -impressionen. Dabei bekommst du Aufschluss darüber, welche Suchanfragen genutzt wurden und welche URLs den größten Anteil am organischen Traffic haben. Besonders ist dabei, dass du sehen kannst, mit welchen Geräten (Desktop, Mobil, Tablet) und aus welchen Ländern deine Nutzer deine Website besucht haben. So kannst du zum Beispiel andere URLs optimieren bzw. den Content an deine User anpassen.Bei einer Verknüpfung mit Google Ads siehst du das Reporting von Google Ads. Auch deinen YouTube Kanal kannst du mit dem kostenlosen Analysetool verknüpfen, um dadurch Videos mit der zugehörigen Website zu verknüpfen. Bezüglich von Apps kannst du die Play Console-App verknüpfen, wodurch du die App-Indexierung verwenden kannst. Durch die Action Console kannst du deine Marke verifizieren lassen und plattformübergreifende Funktionen aktivieren. Zudem besteht die Möglichkeit, durch den Chrome Web Store deine Website, Apps und Erweiterungen auch im Chrome Web Store zu veröffentlichen.Wie du erkennen kannst, ist das Verknüpfen der Google Search Console mit anderen Google Diensten durchaus sinnvoll und kann dir bei deinen Analysen sehr hilfreich sein.Durch die Verwendung der Google Search Console erhältst du aufschlussreiche Informationen und einen Gesamtüberblick über den technischen Stand und den Erfolg deiner Website. Durch die von der Console bereitgestellten Informationen, Berichte und Statistiken wird sie sowohl von Einsteigern als auch von Profis mit einer großen Website als Standard SEO-Analysetool genutzt. Es deckt sehr viele verschiedene Aspekte der Suchmaschinenoptimierung ab und liefert dir einfach umzusetzende Optimierungsvorschläge.Das Webmaster Tool beziehungsweise die Google Search Console kannst du verwenden, um kostenlos Zugriff auf Berichte, Statistiken, Informationen und individuell für deine Website angefertigte Optimierungsvorschläge zu erhalten. Dabei gibt dir das Dashboard einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Aspekte wie Crawling Fehler, die Suchanalyse, die Sitemap und weitere.Diese Berichte können dich bei gezielten SEO-Maßnahmen unterstützen. Du kannst das Analysetool mit weiteren Google Diensten verknüpfen, um noch weitreichendere Analyseergebnisse zu erhalten. Wenn dir diese Funktionen für deine Website nützlich erscheinen, könnte Google Webmaster Tools eine gute Option für dich sein.