Mit einer Fläche von knapp über 406.000 km² und fast 7 Millionen Einwohner ist Paraguay eines der kleineren Länder im Südamerikanischen Subkontinent. In der Hauptstadt Asunción wohnen dabei über 3 Millionen Menschen. Die Landessprachen sind Spanisch und Guaraní, während das Großteil des Landes (98 %) sich als Katholisch sieht. Bis 1989 war das Land noch unter der Diktatur von Alfredo Stroessner, ist aber seit 1992 ebenfalls zu einem demokratischen Land geworden. Paraguay ist seit langem ein relativ beliebtes Auswanderungsland für deutsche Bürger: Circa 5 % der Bevölkerung ist entweder Deutsch oder hat deutsche Wurzeln.Erstmal das Wichtigste: Für eine Ausreise nach Paraguay braucht man nur ein Reisepass und kein Visum! Mit dem Reisepass besitzt man dann eine Aufenthaltserlaubnis von 3 Monaten. Diese kann man einmalig auf sechs Monate verlängern. Normalerweise wird die normale Aufenthaltserlaubnis von 3 Monaten benutzt, um dann Vorort die unbefristete Erlaubnis zu erhalten. Um diese beantragen zu dürfen, benötigt man folgenden Dokumente:• gültiger Reisepass mit Einreisenachweis• eine amtlich beglaubigte Geburtsurkunde• eine amtlich beglaubigte Heirats- oder Scheidungsurkunde, falls nötig• Beweis für die Solvenz (Dabei handelt es sich um einen Nachweis von einem Mindestbetrag von 5000 US-Dollar, 10 Hektar Eigentum in Paraguay oder von einem gültigen Arbeitsversprechen eines Arbeitgebers in Paraguay)Wenn alle Dokumente vorhanden sind, steht dem Einzelnen keine Hürde mehr zu seine*r Auswanderung nach Paraguay!Jetzt wo die Simplizität des Auswandern nach Paraguay eindeutig ist, muss man auch sehen, was für Vorteile ein Umzug mit sich bringt, außer die vorher erwähnten Suche nach einer neuen Art zu Leben.Paraguay thront mit einer Natur, die im Laufe des ganzen Jahr grün strahlt und bietet, im Vergleich zu anderen Regionen in Südamerika, zu meisten Zeiten ein sehr moderates Klima ohne extreme Schwankungen. Winterdepressionen und Stadtstress kann man hier auch leicht entkommen: Mit einem Naturverbundenen Leben und circa 300 Sonnentage pro Jahr ist das Klima in Paraguay definitiv ein Pluspunkt. Auch für Rentner und für Menschen ohne großes Eigentum zeigt sich Paraguay attraktiv: Die Lebenskosten in Paraguay sind deutlich geringer als in Deutschland und die Steuerabgaben sind ebenfalls weniger. Außerdem kann man aufgrund des Wechselkurses von Euro zu Guaraní hier mit seinem Geld insgesamt mehr besorgen. Außerdem genießt man in Paraguay über preiswerte Nebenkosten und andere Einsiedlungskosten: Es herrscht keine Versteuerung über ausländisches Vermögen oder Einkünften, die Grundsteuern sind ebenfalls sehr niedrig im Vergleich zu Deutschland und viele der gebotenen Services, wie zum Beispiel Hausangestellte, Ärzte und Heilpraktiker sind ebenfalls günstig.Wegen der noch jungen demokratischen Vergangenheit ist Paraguay noch kein Ziel des Massentourismus. Und zum Teil auch deswegen ist die Gastfreundlichkeit der Paraguayer gegenüber neue Einwanderer und Touristen einer der großen Pluspunkte, die viele deutsche überzeugt, nach Paraguay auszuwandern.Du bist schon überzeugt vom Auswandern nach Paraguay wegen der Vorteile aber hast noch Zweifel über das tatsächliche Leben dort? Oder willst du einfach mehr über das tatsächliche Leben im Land, das oft das grüne Herz Südamerikas genannt wird, wissen? Dann schau doch mal auf Backpackertrail.de über das Leben der Einheimischen in Paraguay nach! Hier kannst du nochmal deutlich erfahren, wie der Alltag in Paraguay aussieht und welche köstlichen kulinarischen Wunder dich dort auch erwarten!