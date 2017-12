Weihnachtliche JU-Jutsu Gelbgurtprüfung beim SCUG

Keiner Geschenke bedurfte es für die fünf jugendlichen Prüfungsteilnehmer zum erfolgreichen Bestehen ihrer ersten Ju-Jutsu Farbgurtprüfung.



Neueinsteiger willkommen!

Quasi auf den “letzten Drücker” veranstaltete die Abteilung am späten Nachmittag des 22.12.2017 eine Gelbgurtprüfung für Jugendliche.Unter der kritischen Begutachtung von Trainer Heinz Nitsche (5. Dan) und Abteilungsleiter Rolf Kissel (4. Dan) zeigten die fünf Prüflinge, was Sie in den letzten Monaten gelernt haben.Neben der Bewegungslehre, den Grundlagen der Fallschule und den Abwehrtechniken wurden die geforderten Techniken gemäß Prüfungsprogramm präsentiert.Dabei zeigten die Jugendlichen, dass sie fleißig trainiert hatten. Am Ende des Tages und als letzte “Amtshandlung” im Sportjahr 2017 konnten die beiden Prüfer und Abteilungsleiter die ersehnten neuen Gürtel und Urkunden überreichen.Herzlichen Glückwunsch!Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zumeingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene könnenin die laufenden Kurse! Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de im Internet.