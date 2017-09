Vorschuljudo im SCUG

Germering : Kirchenschule |

Es sind noch Plätze frei

Die SCUG-Judo-Abteilung bietet jetzt wieder einen neuen Kurs für Kindergarten-Kids ab 5 Jahren an. Dieses Training ist aber auch für Grundschüler bis 7 Jahren gedacht.In diesem Kurs lernen die Kinder spielerisch mit sich und anderen Kindern umzugehen. Judo kommt dabei dem natürlichen Bewegungsdrang des Kindes entgegen. Dieser wird durch Regeln gelenkt und dann gefördert. Die koordinativen und motorischen Fähigkeiten werden verbessert. Deshalb ist Judo auch für ängstliche Kinder besonders geeignet. Judo macht körperlich und seelisch „stark“ und beweglich. Judo fördert das Miteinander und das Sozialverhalten, weil Kinder hier auch Verantwortung dem Partner gegenüber lernen. Die langjährige Übungsleiterin Karen Herger freut sich über alle Neuankömmlinge und gibt Auskunft unter: 089-89020497 oder per email kontakt@scug-judo.de Der Kurs beginnt am 22.9.17Ort: Kirchenschule, kleine TurnhalleZeit: Jeden Freitag von 14:00 Uhr bis 14:50 Uhr