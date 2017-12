SCUG-Judoabteilung feiert den Jahresausklang

Die Erwachsenen trafen sich zu ihrer Weihnachtsfeier am gleichen Tag abends in der SCUG-Vereinsgaststätte „Olympic“. Judoabteilungsleiter Mike Jäger konnte hier 41 Mitglieder begrüßen. Es war ein sehr kurzweiliger Abend. „Ritteregedichte“ von Heinz Erhard und diverse Ehrungen zwischen Vor-und Nachspeise ließen die Zeit schnell verstreichen. Lutz Meier-Staude ernannte Carsten Bickenbach und Franz Dausch zu Ehrenmitgliedern der SCUG-Judoabteilung. Franz Dausch, amtierender Seniorenvizeweltmeister, begann seine Trainerkarriere im SCUG. Carsten Bickenbach, dreifacher Deutscher Meister in den 80iger Jahren, und Dritter bei den Militärweltmeisterschaften 1989, begann seine Judokarriere ebenfalls in Germering. Im Namen des Bayerischen Judoverbandes wurden dann noch Herbert Kirchmayer für sein 10jähriges Engagement im Bayerischen Judoverband mit der BJV-Nadel in Bronze, und Karen Herger für über 20igjähriges Engagement im SCUG in leitenden Positionen mit der BJV-Nadel in Silber geehrt.Zum Schluss bedankte sich Mike Jäger bei allen Judotrainern mit einer Flasche Wein. Sein besonderer Dank galt hier auch Ines Marschner, Iris Graf und Conny mit Dominik Raffelsbauer, die als Eltern immer dort halfen, wo es nötig war.Bild:; Oliver Lang