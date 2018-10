Judo-Oldies for Goldies in Germering

Ein ganz besonderes Highlight zu Beginn der Veranstaltung war die Verleihung des 4. Dan an die langjährige deutsche Spitzenathletin Viola Wächter, die ihre aktive Karriere beendet hat, durch Ex-BJV-Präsident Gerd Egger.Aber auch Lehrgangsleiter Franz Dausch, der in diesem Jahr von seinem Amt als Seniorenbeauftragter zurückgetreten war, bekam von Co-Trainer Carsten Bickenbach im Namen des SCUG eine Kleinigkeit zum Abschied überreicht.Und dann ging es los: Nach dem Aufwärmen und der Fallschulbeispielen auch mit Partner ging es zunächst mit zunächst Sutemi-Waza weiter. Hier waren Sumi-Gaeshi und Yoko-Sumi Gaeshi gefragt. Diese Techniken, bei denen der ältere Judoka entspannt abrollen kann, wurden aber gleichermaßen begeistert von den jüngeren Judoka angenommen.Nachdem man richtig warm geworden war (Die Hallenfenster waren bereits beschlagen und die Halle dampfte), hatte man sich schon zum Mittag vorgearbeitet. Zur Mittagspause lud Abteilungsleiter Mike Jäger alle Teilnehmer zur Brotzeit mit Käsesemmeln und griechischen Fleischspießen ein. Bevor es weiter ging, tankten viele vor der Halle die warme Oktobersonne.Die zweite Einheit beschäftigte sich mit Griffkampf in Verbindung mit Kombinationen. Stand- und Bodenrandoris beendeten die Veranstaltung. Es war eine gelungene Veranstaltung, auf die sich die SCUG-Judoabteilung im nächsten Jahr wieder freut.