Judo-Ippongirls auch in Germering

Gemeint ist ein Training oder Lehrgang nur mit Mädchen. Mit der Aktion Ippon Girls soll Mädchen der Spaß am Judo vermittelt werden. Der DJB will damit Mädchen und Frauen langfristig für den Judosport begeistern. Im Vordergrund steht das gemeinsame Sporttreiben, Spaß und Action. Die Aktionen der Ippon Girls werden von engagierten, qualifizierten Trainerinnen und Athletinnen durchgeführt.Die SCUG-Trainerinnenundentschlossen sich kurzerhand diese Aktion auf der Vereinsebene auszuprobieren und hatten damit Erfolg. Die begeisterten SCUG-Judomädchen trafen sich zum ersten Lehrgang dieser Art am Sonntag in der alten Halle der Kirchenschule. Um 9.30 ging es mit Fallschulspielen und dem intensiven Einüben einer Standtechnik los. In der zweiten Einheit wurde mit Laufspielen und Gymnastik begonnen und ging weiter mit Stand/Bodentechniken. In der dritten Einheit ging es um den Boden- und Standrandori.Abgeschlossen wurde das Ganze mit einem saftigen Pizzaessen auf der Matte