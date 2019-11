Germeringer Judoka auf dem Franz-Mayer Nachwuchsturnier In Fürstenfeldbruck erfolgreich

Die SCUG Judoabteilung mit dem Betreuerteam: Matthias Pfab, Stefan Haas, Martin Garbe und Lilli Siebert waren mit 15 hochmotivierten Kämpfer/Innen angereist, und die gaben ihr Bestes. In der Gesamtwertung kamen die Germeringer hinter dem JC FFB auf den 2.Platz. So belegten die SCUG-Judoka in ihren Gewichtsklassen folgende Plätze:1.Platz David Mvrelj -31,8kg,2.Plätze erkämpften sich: Jakob Achtermann -28,4kg, Benedikt Steinmeyer -71,6kg, Jan Zawe -24kg und Bruno Socher -27,7kg3.Plätze gingen an: Benjamin Antesberger -71,6kg, Simon Birkmeyer -27,7kg,Helene Steinmeyer -52,7kg, Tobias Mokler -24kg, Charlotta Schiementz -26,5kg, Marco Silva -22,9kg und Carmen Höschler -25,1kg