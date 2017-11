Erfolgreiche Dan-Prüfungen Ju-Jutsu beim SCUG

Ein Erfolgreiches Prüfungswochende liegt hinter den Teilnehmern der landesweiten Dan-Prüfung des Bayerischen Ju-Jutsu Verbandes in Germering.

Neueinsteiger sind herzlich willkommen!

Wie in jedem Jahr war die Abteilung Ju-Jutsu/Karate des SCUG Gastgeber der Prüfung. Auch vier Germeringer Ju-Jutsuka konnten die Prüfungskommissionen überzeugen und den jeweils nächsthöheren Meistergrad erringen.undnahmen mit der Prüfung zumeine besondere Herausforderung auf sich: diese Prüfung stellt die höchste technische Prüfung zur Erringung eines Meistergrades dar. Neben einer mindestens 5jährigen Vorbereitung seit der letzten Prüfung stellt die Komplexität und Vielfalt eine besondere Hürde dar. Nur wenige Ju-Jutsuka stellen sich überhaupt dieser Prüfung. Susanne und Karin legten bereits eine Woche vorher einen Teil Ihrer Prüfung in Esting ab. Dort präsentierten sie die traditionelle Kata Kodokan-Goshin-Jutsu und erhielten dafür von der Prüfungskommission um JJVB-Ehrenpräsident Dieter Meyer (8. Dan) viel Lob. Mit den am 11.11.2017 in Germering gezeigten sehr guten Leistungen gehören Sie jetzt dem sehr erlesenen Kreis der Frauen im Bayerischen Ju-Jutsu Verband an, die mit dem 5. Dan graduiert sind.Zumtraten die beiden SCUG-Trainerundan. Auch sie zeigten sehr gute dynamische Leistungen und stellten ihr Können unter Beweis.Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de und bei Facebook