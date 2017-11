1. Ju-Jutsu Kids-Cup beim SCUG

Am 26.11.2017 fand der erste „Ju-Jutsu Kids-Cup“ der Abteilung Ju-Jutsu/Karate des SCUG statt.

Neueinsteiger willkommen!

20 Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren nahmen an der ersten Ausgabe des „Kids Cup“ teil und präsentierten bis zum späten Mittag, was sie in den letzten Monaten gelernt haben.Die Ju-Jutsu Kindertrainer hatten den vereinsinternen Cup geplant, um das sportliche Miteinander der verschiedenen Trainingsgruppen zu fördern, den Wettbewerbsgedanken auch in einem am Breitensport orientierten Verein Rechnung zu tragen, den Leistungsstand der Kids gruppenübergreifend zu vergleichen und nicht zuletzt um Spaß zu haben.Aufgeteilt in drei Altersgruppen starte der Cup am Sonntag um 10:00 Uhr. Ihre Leistungen und ihr Können mussten die Kids in drei Aufgabenfeldern Mattenkampf, Technikpräsentation und Hindernisparcours unter Beweis stellen.Zwischendurch pausierten die Teilnehmer und Trainer und stärkten sich am reichlich durch die Eltern befüllten Buffet.Gegen 13:00 Uhr erfolgte die Siegerehrung. Die jeweils besten drei Kinder einer Altersgruppe erhielten einen Pokal und die Siegerurkunden. Aber auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus: jedes Kind erhielt eine tolle Medaille und eine Teilnehmerurkunde.Trainer, Kids und Eltern waren sich einig, dass das eine tolle Veranstaltung war und ab sofort fester Bestandteil im Jahreskalender der Abteilung werden soll.Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de im Internet.