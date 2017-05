Mein Hund hat Zahnstein!

Was ist zu tun?Sie gehen zu Ihrem Tierarzt oder in die Tierklinik.Zahnsteinentfernung ist nur unter Narkose möglich? Ist das gut für Ihren Hund, zumal das ja öfter sein muss?So war es bisher? Ich suche Leute die dieses Problem haben und ich plane eine Veranstaltung bei der ich Ihnen zeigge, wie das und unkompliziert und vor allem ohne Probleme für den Hund geht.Geplant ist eine kostenlose Informationsveranstaltung mit Demonstration im Bereich Germering. Wer Interesse an dieser kostenlosen Veranstaltung hat meldet sich bitte unter folgender email an: p.riske@gmx.deOrt und Zeitpunkt erfahren Sie dann.Tun Sie Ihrem Hund etwas Gutes und melden Sie sich an.Beste GrüßePeter Riske