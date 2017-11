Klangvolles und Andächtiges - 20 Jahre Vokalkreis Cantabile

2 Konzerte und 1 Mitsing-Aktion

Seit 1997 gibt es den Vokalkreis Cantabile, einen gemischten, 25 Stimmen starken Chor aus Germering. Mit all seinen Lieblingsliedern bot der Chor beim weltlichen Konzert am 21. Mai in der Stadthalle das Beste aus den letzten 20 Jahren. Gemeinsam mit dem Münchner Ensemble Vokal Total bereitete der Vokalkreis den rund 120 Gästen einen abwechslungsreichen A-Cappella-Musik-Genuss.

„Lobt Gott getrost mit Singen“

Beide Chöre laden nun wieder zu einem Jubiläumskonzert, dieses Mal mit ausgewählten geistlichen Liedern vom Mittelalter bis zur Moderne. Dabei setzt der Vokalkreis wie immer einen Schwerpunkt in der Alten Musik. Außerdem werden unter anderem Lieder von Guillaume Dufay, Jacob Obrecht, Willibald Gluck und Maurice Duruflé zu hören sein. Das Konzert findet am 25.11. um 16.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche in Germering statt.

Offene Weihnachtsliederprobe

Der Vokalkreis Cantabile ist auf der Suche nach neuen Mitsängern und bietet daher zusätzlich zu Konzert und Proben eine besondere Gelegenheit des Kennenlernens an. Am 5.12. lädt der Chor zu einer öffentlichen Weihnachtsliederprobe ein. Chorleiter Christian Preißler ist studierter Diplom-Musiker und führt in die Stimmbildung ein, die das Kernstück der wöchentlichen Arbeit mit dem Chor darstellt. Mit derart gut vorbereiteten Stimmen geht es anschließend an die Probe von ausgewählten bekannten und eher unbekannten Weihnachtsliedern. Auch wird es Gelegenheit zum Kennenlernen geben – und natürlich zum Weihnachtsplätzchenessen.

Termine

- Jubiläumschorkonzert „Lobt Gott getrost mit Singen“: Samstag, den 25.11., 16.30 Uhr, Jesus-Christus-Kirche, Hartstr.6-8, Germering.

- Offene Weihnachtsliederprobe: Dienstag, 5.12., 19.00 Uhr, Aula der Kleinfeldschule in Germering, Eingang Frühlingsstraße.

Die Eintritte für Konzert und Mitmach-Aktion sind frei. Weitere Infos unter: www.vokalkreis-cantabile.de