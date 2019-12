Germering : Stadtbibliothek |

Vom Dienstag, den 3. Dez.2019 bis Dienstag, den 31.Dez. 2019 stellen die Malerinnen der Mittwochsmaler in der Stadtbibliothek Germering ihre Gemälde aus. Zu sehen sind Aquarelle, Gemälde in Acryl, Öl und Pastellkreide. Vor allem werden Bilder zum Thema "Winter" zu sehen sein aber auch viele andere Themen wie Landschaften, Blumen, Portraits, Tiere.

Die Kunstwerke sind käuflich zu erwerben (noch vor Weihnachten). Vom Erlös der Bilder gehen 10 % an die GERMERINGER TAFEL.

VERNISSAGE am Donnerstag, den 5. Dezember 2019, um 19.30 Uhr

Die Ausstellung kann kostenlos während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden.