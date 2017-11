"Schamlose Weiber - gehörnte Männer"

Monika Manz und Susanne Weinhöppel, Gesang und Harfe präsentieren Werke von Oskar Maria Graf; die nicht alltäglich sind.

Ein musikalisch, literarischer Abend in der Aula der Eugen-Papst-Schule in Germering.

Veranstalter ist der Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V.

Der Erlös des Abends fließt in die Projekte der Eugen-Papst-Schule und kommt somit unmittelbar den Schülern zu gute.