Neu: Familienstützpunkt bietet Modellbaukurs für Väter oder Großväter mit ihren Kindern

Die Teilnehmer bauen unter Anleitung von Kursleiter Elmar Schulte jeweils ein beleuchtetes Modell-Haus im Maßstab 1:87 (Modellbahn Spurgröße H0). Bei der Gestaltung des umliegenden Gartens mit Wegen, Bäumen, Büschen, Blumen, Gras, Teich usw. sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.Jeder Teilnehmer kann sein Modell mit nach Hause nehmen. Dieses kann dann für eine Modell- oder Spieleisenbahn verwendet werden oder als schönes Einzelstück einen Platz finden.Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist Freude am Basteln und ein wenig Fingerspitzengefühl. Da mit Farben, Leim, Kleber und Lötkolben gearbeitet wird, ist eine Schürze oder unempfindliche Kleidung sinnvoll.Die Modelleisenbahn steht wie kaum eine andere Freizeitbeschäftigung für ein klassisches Vater-Kind-Hobby. Über Jahrzehnte wurde diese besonders in der Weihnachtszeit aufgebaut. Insbesondere die Väter, aber auch Großväter, bastelten und spielten dann zusammen mit Ihren Kindern an den Wochenenden, Feiertagen und während der Ferien. "Mit dem Kurs wollen wir diese schöne Tradition aufgreifen. Wir wollen Interessierten zeigen, dass es nicht viel braucht, um Modelle zu bauen und wie erfüllend es sein kann, wenn der Vater oder Großvater mit seinen Kindern bzw. Enkeln gemeinsam etwas baut" erklärt Kursleiter Elmar Schulte von der Modellbahn-Gemeinschaft Germering e.V. die Intention zu diesem Projekt. Er betont weiterhin, dass Modellbau nach seinen Erfahrungen sowohl Jungen als auch Mädchen Spaß macht.Der Familienstützpunkt Germering ist eine Anlauf- und Kontaktstelle für alle Familien. Mit Fragen rund um das Thema Familie kann sich jedes Familienmitglied an den Stützpunkt wenden und unbürokratisch und kostenlos Informationen über die Angebote und Einrichtungen für Familien in Germering und der Region erhalten. Der Familienstützpunkt organisiert auch Familienbildungs- und Freizeitangebote.Kontakt:Die Modellbahn-Gemeinschaft wurde im Jahr 2014 gegründet. Stets im März findet in der Stadthalle Germering die Modellbahn-Ausstellung statt. Unter dem Motto "schauen, staunen, mitmachen" sind nicht nur Modellbahn-Anlagen unterschiedlicher Maßstäbe zu bewundern, Kinder können auch basteln oder selber Züge fahren. Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Germering bietet der Verein (in Kooperation mit der Auto-Modellbahn-Welt) Bastelkurse für Kinder und Jugendliche an.