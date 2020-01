7./8. März: Modellbahnausstellung in Germering bei München

Am Wochenende 7./8. März findet in der Stadthalle Germering (Landsberger Str. 39, 82110 Germering) jeweils von 10-17 Uhr unsere Modellbahn-Ausstellung statt.Zu sehen gibt es Modellbahnanlagen und Dioramen verschiedener Spurweiten und Größen - lassen Sie sich überraschen! U.a. ausgestellt ist die gut 15 Meter lange Modulanlage der Modellbahn-Gemeinschaft Germering e.V. Ebenfalls zu sehen sein wird das Bahnhofsensamble von Unterpfaffenhofen-Germering im Zustand zum Eröffnung der Bahnlinie um 1903. Weiterhin wartet auf die Besucher Funktionsmodelle, DC-Cars und Dampfmaschinen. Anhand einer Fotoausstellung "Eisenbahn in Germering 1903 bis heute" können sich Besucher informieren, wie sich der Ort in über 100 Jahren von einer kleinen Siedlung bis zu einer großen Kreisstadt entwickelt hat.Für Kinder gibt es eine Spielecke mit Eisenbahnspielsachen zum Ausprobieren. Auf der Modellbahnanlage zum selber fahren kann ein Lokführer-Diplom erworben werden. Jeweils ab 14:15 Uhr können Kinder Modell-Landschaften basteln.Der Eintritt zu unserer Ausstellung ist frei!P.S. Am gleichen Wochenende findet im MVG-Museum ( https://www.mvg.de/services/freizeittipps/mvg-muse... ) in München eine Modellbahn-Ausstellung statt. Der Weg in den Raum München lohnt sich für Modellbahn-Begeisterte an diesem Wochenende also doppelt!Weitere Infos unter:www.mbgg.dewww.facebook.com/mbggevwww.twitter.com/mbggev