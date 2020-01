Egal ob arm oder reich, ein Bedingungsloses Grundeinkommen ginge an uns alle und jeden der in Deutschland lebt

Sich mit dem Thema des bedingungslosen Grundeinkommen zu beschäftigen bedeutet sich mit einem komplexen Thema zu beschäftigen. Das allerwichtigste ist, wenn man dafür zustimmen möchte oder auch nicht zu wissen, wofür man eigentlich zustimmen soll.

Dazu muss man sich einen Überblick verschaffen, sehen um was es dabei geht und welche Probleme sich zu diesem Thema auftun.Bedingungsloses Grundeinkommen heißt bedingungslos. Und bedingungslos heißt, der Milliardär erhält es so wie der Arme, ein Ausländer der in Deutschland lebt. Bedingungslos heißt, es ist nicht an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden und ist auch nicht an die Bedürftigkeit gebunden. Darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen spricht.Die Triebfeder für das bedingungslose Grundeinkommen war einzig und allein die Befreiung von der Lohnarbeit. Und nicht etwa die Armut in der Bevölkerung zu vermeiden. Denn dann könnte man über eine vernünftige Grundsicherung reden die den Namen auch verdient.Einige würden sagen, dann würde niemand mehr arbeiten.